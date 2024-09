LIVE Musetti-Shang 3-2 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | l’azzurro salva un laborioso 5 game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Grandissima risposta d’incontro di, che prende in mano il gioco ma commette un gratuito di dritto. A-40 Favoloso sventaglio di! Poi la chiusura 40-40 Ancora il cross di rovescio di, dritto lungoriga diimpreciso. A-40 Altra prima, altro punto diretto! 40-40 Altra palla break, altra prima vincente! SUPER! 40-A Ancora fuori misura con il colpo dietro il servizio, stavolta è un dritto. 40-40 Con la prima e l’urlo! 30-40 Bruttissimo gratuito di rovescio del. Prima palla break del match. 30-30 Ace (2°)!!! 15-30 Che scambio! Alla fine stecca di dritto, dopo cheaveva pizzicato un paio di righe durante il punto. 15-15 Non si abbassa a sufficienza lo slice died esce. 15-0 Sbaglia un dritto non difficile dal centro dopo la risposta nei piedi il cinese.