La tragedia del principe | morì in un incidente nessun risarcimento per la famiglia Corsini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – Non c’è giustizia per Filippo, il rampollo dei principidi San Casciano morto in unstradale nel 2016 a Londra. Non c’è giustizia per i genitori, Duccio e Clotilde, e per le due sorelle. Perché a otto anni dalla tragica scomparsa del giovane, travolto a un semaforo nella zona di Hyde Park mentre viaggiava in bicicletta verso l’università, la seconda sezione civile del tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta didellafiorentina, dando vita a un caso di diritto internazionale, sul quale la giustizia italiana, precedenti alla mano, si è spesso pronunciata con sentenze in forte contrasto tra loro. Il ragazzo, che viveva con laa San Casciano Val di Pesa, si trovava a Londra per un periodo di studi alla Regent’s University of London.