Credo nel patriottismo occidentale Meloni riceve un premio da Musk e cita Trump

(Di martedì 24 settembre 2024) “È un privilegio trovarsi qui per premiare una persona che, oltre a essere straordinaria esternamente, brilla per la sua nobiltà d’animo. Giorgiaha svolto un lavoro eccezionale come premiership, raggiungendo risultati senza precedenti in termini di crese occupazione. “È una persona genuina, onesta e autentica, qualità poco comuni nel mondo della politica”: queste le parole di Elon, che ha presentatoa New York per conferire il “Global Citizen Award 2024” dell’Atlantic Council, riconoscendo il suo ruolo come prima donna alla guida del governo italiano, il suo forte impegno a favore dell’Unione Europea e dell’alleanza transatlantica, nonché la sua presidenza del G7 nel 2024.