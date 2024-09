Coppa Italia Torino-Empoli 1-2 | Haas la vince al 90esimo l' Empoli vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 - Nella sfida dei sedicesimi di finale dic'è il colpaccio dell'di D'Aversa cheall'Olimpico Grandee si qualifica per glidi finale dove affronterà la Fiorentina. Primo tempo molto avnte, con l'che parte forte e mette subito pressione alche prova a reagire con Gineitis. Al 30' sblocca il match Ekong con un bel colpo di testa su assist di, sfruttando un intervento non perfetto di Walukiewicz. Nei secondi quarantacinque minuti ilcresce e cerca il pareggio, con Vanoli che mette mano alla sua panchina. Il muro dell'regge fino al 74' quando Ricci crossa perfettamente per la testa di Adams che fa pari. Il finale dei regolamentari è infuocato e al 90' da calcio d'angolosegna la rete del vantaggio dopo una serie di rimpalli in area.