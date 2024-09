Coppa Italia Genoa-Sampdoria | rafforzati i controlli delle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Dispiegamento sul territorio, in largo anticipo rispetto all’inizio della partita, di servizi a medio e lungo raggio, sbarramenti della forza pubblica a ridosso dell’impianto sportivo per garantire la consueta separazione dei flussi, oltre a servizi dinamici e in generale di potenziamento dei presidi di vigilanza, anche presso le sedi di ritirosquadre, nonché allo stadio il rafforzamento deiai varchi di ingresso. Il monitoraggio dall’alto sarà garantito da un elicottero dell’VIII Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze, condimeteo permettendo”. Sono queste le misure prese oggi al tavolo tecnico svolto nella questura di Genova, in vista del derby ditra, in scena domani alle 21:00 al Ferraris. “Per facilitare le operazioni di afflusso dei tifosi, i cancelli verranno aperti dalle ore 18.