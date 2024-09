Coppa Italia 2024 25 il Sassuolo espugna il Via del Mare | Lecce eliminato da una squadra di B per il terzo anno di fila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilbatte il2-0 al Via dele si regala la sfida di San Siro contro il Milan agli ottavi di finale di. Una sconfitta pesante per i giallorossi, eliminati nel torneo per ilconsecutivo da unadi Serie B. Fa il carico di autostima invece ildi Fabio Grosso che dopo il pesantissimo 4-1 interno con la Cremonese ha collezionato tre vittorie consecutive. Ilsoffre tantissimo in avvio sulle palle inattive. Alla prima chance, Muharemovic non inquadra lo specchio. Alla seconda, al 13?, l’ex difensore della Juventus Next Gen sceglie i tempi per staccare e di testa batte Fruchtl. La reazione delè affidata a Banda. L’esterno al 26? scappa via a Toljan e scarica per Pierret, che calcia debolmente senza impensierire Satalino. Al 41? sempre Banda ci riprova con una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro è alto.