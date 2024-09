Bomba d’acqua in Italia detriti e fango distruggono tutto | persone evacuate

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 24 settembre 2024)ina Salerno e disagi in provincia a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto nella notte. Un vero e proprio fiumesi è formato lungo via Torrione, nel tratto tra la Carnale e Corso Giuseppe Garibaldi. ( dopo le foto) Leggi anche: Come Giulia Cecchettin: Chiara Jaconis, la decisione sui funerali Leggi anche: Giulia Cecchettin, le prime parole del padre dopo la morteinGravi disagi a Salerno a causa del violento nubifragio che si è abbattuto la scorsa notte. Situazione complicata anche a Sarno dove le abbondanti piogge hanno determinato, nella zona del centro storico, lo scivolamento a valle di