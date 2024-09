Arte e intelligenza artificiale L’uomo e il mondo della tecnologia Una mostra di dipinti e sculture

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)che riflettono sui rapporti frae la, nelle sue varie forme, compresa l’, e su come questa cambi il modo di relazionarci con gli altri. Opere realizzate da diversi artisti, a cui si affiancheranno, per ciascuna, un’elaborazione creata dall’. È ladal titolo “Umani e Tecnologici - Consapevoli in unche cambia“, che verrà inaugurata sabato alle 16 nelle sale di Palazzo Terragni in piazza Libertà a Lissone. L’esposizione, composta da opere pittoriche e scultoree, è curata dal critico d’brianzolo Alberto Moioli.