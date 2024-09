WWE | C’è ancora incertezza sulla durata degli show nel 2025

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dal punto di vista della produzione televisiva, la WWE sta affrontando un periodo di cambiamento. La compagnia, dopo aver spostato SmackDown su USA Network, si appresta a “ridurre” ladi RAW passando da tre a due ore (dal prossimo 7 ottobre) prima di portare lorosso su Netflix. Per glidel main roster, però, vigeriguardo proprio allatelevisivaspettacoli. Sebbene fosse stato riportato che SmackDown, a partire dal gennaiosarebbe passato da due a tre ore (per poi tornare a due entro la fine dell’anno), c’èmoltariguardo all’ufficialità di queste novità. Parlando al Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha detto:“Non so se passeranno a tre ore. Ho fatto delle domande l’altro giorno e mi è stato riferito che gli orari di RAW e SmackDown sonoin discussione e non ci sono annunci da fare in merito.”