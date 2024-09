Ucraina l’inaffidabilità del campo largo come puntello ideale di un governo titubante

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) È nota la pessima figura fatta dall’Italia lo scorso giovedì a Bruxelles in occasione del voto sull’l’Ungheria di Orban, gli europarlamentari di tutti i partiti che a Roma rappresentano la maggioranza dihanno votato contro l’articolo che autorizzava l’ad utilizzare le armi occidentali in territorio russo (unica, lodevole, eccezione, il forzista Massimiliano Salini) e al momento del voto finale la risoluzione è stata approvata solo da Fratelli d’Italia e da Forza Italia. Non dalla Lega. È vero che la risoluzione non era vincolante, ma non c’è dubbio che l’Italia abbia dato prova di scarsa affidabilità agli occhi dei partner europei e dei membri dell’Alleanza atlantica. In un contesto politico diverso, quel voto potrebbe avere ripercussioni e potrebbe addirittura mettere in discussione la tenuta del