Questa è l’ultima volta che mi vedete Verissimo l’annuncio inaspettato di Amanda Lear

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024): “che mi”. La donna è stata l’ospite d’onore della puntata di ieri del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La celebre artista, icona della musica e della televisione, ha condiviso momenti significativi della sua carriera e della sua vita personale, rivelando anche alcuni aspetti inediti della sua quotidianità. Nel corso dell’intervista,ha confessato di aver lavorato intensamente negli ultimi sei mesi, un periodo che ha definito come il più impegnativo della sua carriera. >> “Ciao Paolina”. Morte Paola Marella, Enzo Miccio in lacrime: le parole all’amica sono un pugno nello stomaco Ha partecipato a film, serie televisive e si sta preparando per una tournée imminente. Nonostante il successo e l’affetto del pubblico, ha espresso il desiderio di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia.