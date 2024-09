Piogge senza precedenti nella prefettura di Ishikawa già messa alla prova dal terremoto dello scorso gennaio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (askanews) – Almeno sei morti nelle inondazioni e nelle frane che hanno colpito il centro del Giappone negli ultimi due giorni.torrenziali si sono abbattute in particolare sul dipartimento di, già fortemente danneggiato dal sisma diche ha ucciso oltre 300 persone. Giappone, riti e miti guarda le foto Le autorità hanno invitato decine di migliaia di abitanti a lasciare le loro case, annunciando le”, mentre l’agenzia meteorologica ha emesso un avviso di emergenza per tutta l’area che è rimasto in vigore due giorni.