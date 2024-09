Miss Italia 2024 vince Ofelia Passaponti | ecco chi è Patrizia Mirigliani | Non siamo ad Amici o a X Factor né al casting delle veline Siamo a un concorso di bellezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Conoscete i Beatles? Sapete riconoscere un walkman? Lo scatto iconico della band che attraversa la strada, diventato la copertina del disco “Abbey Road” è proiettato sullo schermo. Lefinaliste lo guardano incuriosite. Ma nessuna di loro sa contestualizzarlo. Così come il “prestorico” dispositivo per ascoltare la musica. Sarebbe per loro più facile riconoscere il grammofono. Sorridono, scherzano, si divertono: sono ragazze ironiche e autoironiche quelle che hanno partecipato alla finale dia Porto San Giorgio. Talmente spigliate e complici che sembrano arrivate nella località balneare marchigiana per una gita scolastica., 24 anni, di Siena, incoronatasul palco dalla reginetta del 1991 Martina Colombari, ha vinto l’edizione numero 85 dello storico. Anche per la sua naturalezza.