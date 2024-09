Medio Oriente la guerra si sposta in Libano L’aviazione di Netanyahu bombarda le postazioni di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Di ora in ora si complica la situazione del conflitto in, con il fronte nord che continua a surriscaldarsi. Infatti, ormai da giorni, l’esercito israeliano sta martellando il sud del, mettendo in seria difficoltà il movimento islamico, con continui raid delche sembrano il preludio di un’operazione via terra. Nelle ultime ore le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di avere lanciato attacchi “diffusi” contro obiettivi diin. E i media libanesi riportano grandi attacchi aerei israeliani nelmeridionale e nel profondo del paese, nella valle della Beqaa. Sul web circolano già diverse immagini di aree colpite, con grandi colonne di fumo che si innalzano verso il cielo.