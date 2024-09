Mattia Cattaneo | Ho buttato la mia carriera perché volevo essere troppo magro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 - Il mondo del ciclismo non è nuovo a incrociare il proprio cammino con tematiche ben più serie attinenti alla salute, fisica e mentale: qualche mese fa l'onere era toccato a Harry Sweeny, che aveva confessato di avere un disturbo dello spettro autistico, come tra l'altro in precedenza avevano dichiarato anche altri corridori come Greg LeMond, Jonathan Vaughters e Jan Ullrich (ma tutti a fine). Oggi a parlare è, che pone l'accento su un'altra tematica importante e sempre attuale: quella dei disturbi alimentari e in generale dei dimagrimenti eccessivi per performare meglio nello sport, argomento che periodicamente torna in voga anche con proporzioni meno drammatiche.