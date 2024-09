Malato dalla nascita morì a 21 anni Il suo medico lo racconta in un libro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Rimini, 23 settembre 2024 – È una storia di cuore, una storia del cuore, quella che inizia nel 1998. Una storia di due riminesi, Gabriele e Francesco,e paziente: due destini indissolubili sviluppatisi nel segno del numero 21. Ventuno come glia cui Francesco Vendemini è purtroppo scomparso nel dicembre del 2019, a seguito della gravissima cardiopatia congenita che gli era stata diagnosticata già in utero. Una malattia per cui Francesco dovette sottoporsi a quattro interventi cardiologici, due al cervello e 35 ricoveri ospedalieri in tutto. Un’odissea sanitaria in cui Gabriele, Gabriele Bronzetti, cardiologo sessantenne del Sant’Orsola di Bologna, non lo ha mai lasciato solo. «È proprio la storia di Francesco ad avermi spinto a scrivere il mio ultimo‘Nel cuore degli altri’.