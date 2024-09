Liga Cutiglianese alza la voce | Arbitraggio pessimo e insulti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Qualcosa non sembra aver funzionato bene nel corso della partita di terza categoria tra la squadra dellae quella del Ramini. Essendo Cutigliano un Comune ‘di frontiera’, lo scorso anno i giocatori della Montagna pistoiese si trovarono in competizione con i lucchesi, mentre quest’anno sono stati associati alla zona di Pistoia. Fino a qui niente di strano; le perplessità sono nate invece a margine della partita che ha visto prevalere i giocatori della pianura su quelli cutiglianesi, partita che ha dato origine a un amaro sfogo social da parte della: "Dopo un anno di correttezza e sportività riscontrati su Lucca, oggi ci hanno dato il ’bentornati’ nel girone di Pistoia – si legge in una nota –: ci risulta impossibile parlare della partita a livello tecnico/sportivo in quanto pesantemente condizionata da alcune scelte incomprensibili e unilaterali".