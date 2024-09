Il robot selvaggio inaugura Cinegreen 2024 il 26 settembre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una manifesta dedicata al cinema a sfondo ambientale, incontri approfondimenti e l'anteprima del film di Chris Sanders Il, nei cinema italiani dal 10 ottobre. Sarà l'acclamato Ildi Chris Sanders are, neonata manifestazione in programma il 26 e 27presso il Notorious Cinemas Gloria di Corso Vercelli, Milano. Due giornate di incontri e proiezioni dedicate alla salvaguardia dell'ambiente e al futuro sostenibile. Le due giornate offriranno sia momenti di approfondimento per coinvolgere e ispirare gli ospiti istituzionali e il pubblico che occasioni di divertimento con le anteprime sul grande schermo. Il programma Al via i lavori il 26con un'intervista esclusiva a Giovanna Iannantuoni, Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e presidente della Conferenza dei Rettori delle