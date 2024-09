Il M5s abbraccia il berlusconismo per paura di non poterlo odiare più

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Per quanto condivisibile sia lo scetticismo di alcuni esponenti di Forza Italia riguardo all’accoglienza di sempre più frequenti transfughi del Movimento 5 stelle, non possiamo dire di trovarci di fronte a una tendenza inattesa. Certo, può sorprendere che dei ferventi antiberlusconiani della prima ora aderiscano al partito che persiste nell’inalberare il motto “Berlusconi presidente”; tale apparente incongruenza viene però meno quando si considera la peculiare caratteristica del M5s. È difatti mia profonda convinzione che esso sia non già un partito, non già un movimento, bensì un’accurata messinscena per far specchiare gli italiani nella caricatura della loro politica.