Green Week l’arte racconta la crisi climtica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Torna la Milano, da giovedì a domenica, la manifestazione che, con oltre 300 eventi organizzati da associazioni, comitati, scuole, enti pubblici e privati,e fa scoprire l’impegno non solo dell’Amministrazione, ma anche delle persone che ogni giorno lavorano per una Milano più verde, più sana, attenta ai temi ambientali, alla cura del bene comune e che metta al centro il benessere di chi vive negli spazi urbani (nella foto un laboratorio per bambini nella scorsa edizione della). Focus della quarta edizione sarà la transizione ecologica e ambientale: un obiettivo ambizioso che parte dal territorio, ma guarda all’intero pianeta e che si può raggiungere soltanto attraverso la sinergia e la collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadinanza.