Galaxy S24 FE | quando sarà lanciato e quanto costerà?

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il lancio del SamsungS24 FE è ormai imminente e alcune fughe di notizie hanno già rivelato informazioni cruciali su questo nuovo dispositivo. Come sempre, la versione “FE” (Fan Edition) della seriesi rivolge a chi cerca un’esperienza premium a un prezzo più contenuto rispetto ai modelli di punta, senza compromettere troppo sulle prestazioni o le caratteristiche. RecensioneS24 Ultra: IA ed S Pen per il top AndroidS24 Ultra: prezzo e varianti disponibili Secondo le fonti più recenti,S24 FE verràa un prezzo competitivo di 649 dollari per la versione base con 128 GB di memoria interna, mentre il modello con 256 GB di storage709 dollari. Questi prezzi si allineano alla strategia di Samsung per le versioni Fan Edition, che cercano di offrire un bilanciamento tra funzionalità premium e accessibilità economica.