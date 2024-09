Coltellate ad un 67enne è grave in ospedale a Latina | arrestata la figlia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una donna di 38 anni con disturbi della personalità è stataieri per il reato di tentato omicidio, dopo avermente ferito suo padre con una coltellata al torace. L’episodio è avvenuto nell’appartamento di famiglia situato in viale Kennedy, nel quartiere Europa di. L’aggressione e i soccorsi L’aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, quando, per motivi ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia, la donna ha colpito il padre, un uomo di 67 anni. L’uomo è stato immediatamente trasportato in, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente ricoverato in terapia intensiva. L’arresto e il ricovero psichiatrico Dopo l’arresto, la donna è stata sottoposta a un consulto psichiatrico, che ha portato al suo trasferimento nel reparto di psichiatria per il ricovero.