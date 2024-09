Calcio Eccellenza | Cenaia espugna Montespertoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Pisa 23 settembre 2024 – Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per le compagini pisane nel campionato diin questa terza giornata del girone di andata. La vittoria è esterna ed è quella delche si impone nettamente 1 – 4 sul campo del. Ferretti, Rossi, Bartolini e Neri gli autori delle reti che consentono il successo alquinto con sei punti in tre partite. La squadra di mister Sena è la migliore pisana, a meno tre dalla capolista Pro Livorno Sorgenti, unica compagine a punteggio pieno. Questo il tabellino.: Biotti, Conti M., Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi, Fiaschi, Vangi, Maltomini, Biliotti. A disposizione Romano, Biagi, Lensi, Mangani, Marcacci, Gasparri, Lotti, Marconcini, Anichini. All. Sarti: Baglini, Rossi, Di Bella, Bartolini, Signorini, Puleo, Papini, Puccini, Ferretti, Neri F., Apolloni.