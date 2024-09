Bibbiano un’assistente sociale in aula sul caso-pilota | La scelta di allontanare la piccola fu fatta dall’equipe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, si è conclusa mercoledì la deposizioneche in passato lavorò in Val d’Enza, citata come teste dal pm Valentina Salvi (foto). Nelle risposte all’avvocato Rossella Ognibene, codifensore dell’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, si è scavato nella complessa vicenda della bambina considerata il, che fu allontanata dai nonni l’11 aprile 2018. Di fronte alla segnalazione di un sospetto abuso sessuale su di lei da parte del compagno della madre, la teste ha confermato che i servizi dovevano aggiornare la situazione della bambina. Il 28 febbraio 2018 si riuni l’équipe dei servizi sociali. La teste dice di aver redatto quel giorno la relazione sulla minore, secondo la tesi investigativa su pressione di Anghinolfi e che poi avrebbe portato al suo distacco dai nonni.