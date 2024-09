Avetrana - Qui non è Hollywood la serie di Disney+ sull' omicidio di Sarah Scazzi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono passati 14 anni dall'di, la 15enne uccisa il 26 agosto 2010 ad, in provincia di Taranto. Il cosiddetto delitto di, come è stato ribattezzato dalla stampa, ha tenuto le persone col fiato sospeso davanti alla televisione per mesi tra il momento della scomparsa di, il ritrovamento del suo corpo e il lungo processo che ha portato a tre condanne definitive. Ora quelle drammatiche giornate a cui sono state dedicate migliaia di ore di servizi televisivi sono diventate unatv,– Qui non è, che approderà sutra poche settimane. La, divisa in 4 episodi da 60 minuti, debutteràa piattaforma di streaming il 25 ottobre, pochi giorni dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma che si svolgerà tra il 16 e il 27 ottobre.