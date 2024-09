Antonella Clerici non c’era È sempre mezzogiorno la scoperta del pubblico in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) La settimana è iniziata con una spiacevole novità per ildi Rai1.non è andata in onda innella giornata di lunedì 23 settembre con la sua trasmissione È. Sono stati fatti vedere degli spezzoni di puntate precedenti, relativi ad alcune ricette ma la conduttrice televisiva non è apparsa live come fa solitamente. Quindi,ha subito annunciato che non ci sarebbe stata la consuetadi Èe subito dopo ilha cercato risposte sul motivo. E si è scoperto cosa è accaduto nella televisione pubblica italiana, dato che a pagarne le conseguenze non è stata solo la presentatrice ma anche altri programmi. Leggi anche: “Scusate, ma per me è una giornata molto triste”.