Amadeus parte col flop 52% | Stefano De Martino vola negli ascolti 25% E i sinistri vanno in crisi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Se fosse stato un incontro di boxe, il verdetto potrebbe essere sintetizzato in “kappaò tecnico alla prima ripresa”: domenica sera, nella prima sfida a distanza, i pacchi diDesu Raiuno hanno schiantato“i soliti ignoti” disul Nove, rinominati “Chissa chi è” per questioni di diritti tv. Per l’ex conduttore del Festival di Sanremo, che ha detto di aver lasciato la Rai perché ha sentito “calare l’affetto” e non per ragioni politiche o economiche, numeri impietosi. Nella sfida dell’access prime time di domenica, “Affari Tuoi” non solo non teme la concorrenza die del suo nuovo show ‘Chissà chi è’, ma totalizza su Rai1 ben 4.467.000 spettatori e il 25% di share, nonostante la concomitanza del derby di Milano. Una clamorosa sconfessione dei gufi di sinistra che profetizzavano sciagure per la Rai ai tempi del centrodestra al governo.