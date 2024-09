Startlist cronometro Mondiali ciclismo 2024 oggi | orari pettorali di partenza tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si disputerà domenica 22 settembre a Zurigo laindividuale della categoria uomini élite deidied arrivo nella città elvetica, lunghezza di 46.1 km. Saranno 59 i corridori al via: il primo partirà alle ore 14.52, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 17.30. LA DIRETTA LIVE DELLAMASCHILE DEIDIDALLE 14.52 L’Italia potrà contare su due corridori al via: Edoardo Affini prenderà il via alle ore 16.07.00, mentre Filippo Ganna scatterà alle ore 16.32.30, e sarà il penultimo atleta a partire. Dopo il secondo azzurro, infatti, sarà la volta del belga Remco Evenepoel, alle ore 16.34.00. La diretta tv dellaindividuale uomini élitesarà assicurata da Eurosport 2 HD e Rai Sport HD, con passaggio su Rai 2 HD alle 15.15, mentre la direttasarà affidata a discovery+, Sky Go, Now, DAZN.