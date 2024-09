Serie B sesta giornata | vincono Samp e Sassuolo pari Salernitana e Parlermo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Milano, 22 settembre 2024 - Pisa e Modena sono due delle squadre che escono con il sorriso dal sabato diB. La squadra di Inzaghi vince 2-1 contro il Brescia interrompendo la striscia di due risultati utili consecutivi della squadra di Maran. I ragazzi di Bisoli, invece, ne fanno tre alla Juve Stabia. Turno cominciato venerdì con il successo della Cremonese contro il Catanzaro grazie al gol in extremis di Barbieri. Pareggi per Reggiana ee tra Palermo e Cesena. Arriva anche la prima vittoria dell'anno delladoria contro il Sudtirol. Ripercorriamo tutte le partite del sesto turno, aspettando i tre posticipi in programma domenica alle 15: Spezia-Carrarese, Mantova-Cittadella e Frosinone-Bari. Barbieri segna all’ultimo e la Cremonese batte il Catanzaro Nell’anticipo di venerdì la squadra di Stroppa vince una partita complicata al Ceravolo contro il Catanzaro.