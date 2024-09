Rugby Rovigo al barrage di Coppa tutto facile contro Rugby Roma 66-7

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024. Nella prima partita ufficiale della Femi CzneldiItalia,per la squadra del neo coach Giazzon che in casa delOlimpic Club 1930, di due categorie inferiori, mette a segno ben 10 mete, chiudendo la gara col risultato di 66-7 e conquistando l’accesso alla fase a girone. Unaagguerrita mette pressione fin dai primi minuti ai rossoblù, che però sono bravi a difendere e a non far avanzare gli avversari. Al 9’ vengono segnati i primi punti dai ragazzi di coach Giazzon: mischia in favore delnei cinque metri avversari, serie di pick and go ed è Frangini a fissare i primi cinque punti. Cantini dalla piazzola è preciso, 0-7. Al 14’ laottiene un calcio a favore e opta per i pali, l’apertura Valsecchi non converte, risultato che resta dunque invariato.