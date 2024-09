Postecoglou elogia Johnson per la sua mentalità forte dopo alcune settimane difficili

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-22 12:18:01 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il manager del Tottenham, Ange, hato Brennanper la sua resilienzala prestazione decisiva dell’ala nella vittoria degli Spurs per 3-1 sul Brentford in Premier League.ha avuto un ruolo cruciale segnando il secondo gol della squadra nella rimonta in trasferta contro i Bees. La recente forma diarrivaun periodo difficile in cui il 23enne ha dovuto affrontare dure critiche sui social media, spingendolo a disattivare il suo account Instagramla sconfitta degli Spurs nel derby del Nord di Londra. Tuttavia, l’ala si riprese rapidamente, segnando il gol della vittoria nella Coppa di Lega contro il Coventry City e segnando un altro gol contro il Brentford pochi giorni