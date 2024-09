Perugia sit in davanti all' ospedale | Potenziare i pronto soccorso umbri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Si è svolto,all'Santa Maria della Misericordia di, nel pomeriggio di ieri, sabato 21, un sit in "per evidenziare la necessità di". Il presidente di Alternativa per l'a, Elia Francesco Fiorini, è intervenuto spiegando che "l'intento dei partecipanti era quello di rappresentare il malcontento generale per il progressivo peggioramento dei servizi sanitari". "A livello regionale - ha proseguito, secondo quanto riferisce una nota - il centrosinistra prima ed il centrodestra poi, nel corso delle ultime due legislature, hanno aggravato la situazione. Anche le liste d'attesa rimangono un serio problema.