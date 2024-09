Paola Marella | chi sono marito e figlio tumore programmi TV

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 22 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 22 Settembre 2024 9:01 am by Redazione Conosciuta comedi Real Time, è morta a soli 61 anni il 21 settembre 2024. La conduttrice televisiva e architetto stava lottando contro un. Stiamo parlando di uno dei primi volti della rete televisiva del Canale 31. Non solo, è anche una delle più note conduttrici di Real Time. A dare la triste notizie della sua morte è stato Davide Maggio. Ormai da tempo, l’architetto combatteva contro un cancro al seno. Ma vediamo insieme di ricordarci la carriera die la sua famiglia.