LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 17-26 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | le V-nere tentano il primo strappo dopo 10?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto! La preghiera di Morgan si ferma sul ferro: finisce ilquarto, con laavanti 17-26 sull’! 17-26 Ancora una penetrazione di Morgan, perfetta. 17-24 2/2 per Leandro Bolmaro dalla lunetta. 15-24 Matt Morgan col fallo! Che giocata per il neo-acquisto bianconero, che però fallisce il libero aggiuntivo. 15-22 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo: l’torna a -7! 13-22 Alessandro Pajola va fin in fondo: ancora +9 per la Segafredo! 13-20 Palleggio, arresto e tiro di Stefano Tonut. 11-20 Alessandro Pajola! Tripla e +9, larisponde colpo su colpo.