F1 perché Ricciardo ha fatto un favore a Verstappen L’emblematico team-radio di ringraziamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) “Berluscò, ricordati degli amici! Ricordati di chi ti ha voluto bene!” gridava Corrado Guzzanti, in una feroce imitazione satirica di Francesco Rutelli, all’inizio del XXI secolo. Quel “Ricordati degli amici!”, urlato con tono supplichevole da chi era destinato al martirio, è entrato nel linguaggio comune. Era solo una parodia, ma degli amici – anzi di un amico – se ne ricorderà sicuramente Max, soprattutto se dovesse vincere il Mondiale 2024 per 1 punto. Quel punto che oggi Danielha tolto a Lando Norris, realizzando proprio in extremis il giro più veloce del Gran Premio di Singapore. Un punto liquee vanificato,l’australiano non lo ha aggiunto al proprio computo, avendo chiuso 18° e ultimo tra i piloti passati sotto la bandiera a scacchi (peraltro sventolata da Kylie Minogue, connazionale del trentacinquenne nativo di Perth).