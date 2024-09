F1 Norris vs Verstappen… partenza al fulmicotone a Singapore! Cosa si inventerà la Ferrari per uscire dal fosso in cui è scivolata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Alle ore 14.00 italiane odierne prenderà il via il Gran Premio di, diciottesimo atto dell’edizione 2024 di un Mondiale di Formula Uno che ha ormai preso una china inaspettata. La Red Bull, dominatrice incontrastata di inizio stagione, è sprofondata in una crisi tecnica che ne ha minato la competitività. Viceversa, la McLaren è cresciuta prepotentemente e la stessaha rialzato la testa dopo un’estate di sofferenza. Max Verstappen comanda nella classifica piloti, ma il suo margine di 59 punti su Lando, di 78 su Charles Leclerc e di 91 su Oscar Piastri non può certo essere considerato “di sicurezza”. La RB20 sta marcatamente pagando dazio sia alla MCL38 che alla SF-24 e l’olandese può ritenersi fortunato di aver contenuto i danni tra Zandvoort e Baku, beneficiando delle circostanze sfavorevoli che a turno hanno colpito gli avversari.