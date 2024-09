Europei di Ciclismo nella crono Elite Ganna e Affini sono eccezionali | fanno argento e bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024) Zurigo, 22 settembre 2024 – Arriva una splendida doppia medaglia per l’Italia daglidia Zurigo.metrosaliti sul podio Filippoed Edoardo. Il primo ha messo al collo l’, mentre il secondo ha ottenuto il. La gara è stata vinta da Remco Evenepoel, che corso i 46,1 km del percorso in 53’01”. Ha precedutodi soli 7 secondi.ha tagliato il traguardo dopo 55 secondi dall’oro. Le dichiarazioni – Fonte feder.it Soddisfatto il commissario tecnico Marco Velo: “Due italiani sul podio mondiale dellacredo non sia mai accaduto. Peccato per il titolo sfumato ma, da quando seguo, credo che quella di oggi sia la sua migliore prestazione. Sapevo che avrebbe fatto una grande prova. In questi giorni l’ho visto sereno e i test in allenamento erano ottimi.