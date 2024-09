Erano l’amore della sua vita Morte Paola Marella quell’ultimo messaggio al marito e al figlio | chi sono

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladiha gettato nello sconforto tantissime persone. Nella giornata di ieri, 21 settembre, il volto nototv se n’è andata a 61 anni a causa di un tumore diagnosticato nel 2011. Tra i programmi che l’hanno resa famosa ricordiamo “Casa su misura” e “Cerco casa disperatamente”, dove l’architetto condivideva la sua esperienza e le sue competenze nel settore immobiliare. La sua capacità di comunicare con il pubblico e il suo approccio genuino hanno fatto sì che diventasse una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano., come riporta Fanpage, era sposata con Nico da tantissimo tempo e insieme hanno avuto come unicoNicola. Una famiglia molto unita. Nessuno all’infuori dei suoi affetti più cari sapeva nulla del male che se l’è portata via.