È morta Paola Marella aveva 61 anni Non lasciavi mai trasparire il male che ti stava portando via lasci un vuoto nel mio cuore | le parole di Paride Vitale

(Di domenica 22 settembre 2024) Se n’è andata in punta di piedi, senza tradire fino alla fine il suo stile garbato e mai sopra le righe. Èieri a 61l’architetto di successo e volto tv, ma fino a pochi giorni fa si mostrava serena e impeccabile come sempre su Instagram, dove continuava a tenere un filo diretto con il suo pubblico, quello che nel 2007 l’scoperta e fatta diventare popolare e molto amata. Da Cerco casa disperatamente, su Real Time, in poi, era entrata nelle case degli italiani e non ne era mai uscita. Anche quando la malattia – un tumore che l’colpita per la prima volta nel 2012 – sembrava prendere il sopravvento. Laureata in Architettura di Interni al Politecnico di Milano, mamma di Nico, ha cominciato a fare gavetta nei cantieri come agente immobiliare e vendere case è diventato non solo il suo lavoro ma soprattutto una grande passione.