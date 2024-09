Da Prato agli Stati Uniti | il cestista Zhao firma con i Cold Hearts

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 - Da, dove è nato,, passando per Varese L'ascesa di Wei Lunclasse 2005 (che proprio lo scorso 8 settembre ha compiuto 19 anni) sembra insomma proseguire a pieno ritmo, visto che dopo aver lasciato l'Italia ed essere approdato negli “States” è stato scelto pochi giorni fa come prima scelta dai: giocherà nella “Overtime League”. Si tratta di una lega giovanile creata a Atlanta nel 2021 e che in questi anni ha rappresentato un'alternativa per le giovani promesse NBA (e non solo). Un nuovo capitolo, nella carriera di: alto 182 centimetri per 74 chili di peso, già nel 2021/22 aveva esordito in Serie A1, non ancora diciassettenne con l'Openjobmetis Varese (nella città in cui è cresciuto).