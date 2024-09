Da lavoratrice maggiori difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Marta Mazzarella, 29 anni, ha sia l’esperienza da studentessa che dae spiega le differenze. "Sono arrivata a Urbino, dal Friuli, il primo anno di università e mi sono rivolta ad un’agenzia immobiliare. Trovare un tetto da studentessa è stato semplice ma da quando sono andata vivere da sola, comeintendo, no. Vogliono solo studenti. A Urbino va di moda questa richiesta, anche se versi il canone di affitto come se affittassero la casa agli universitari. Ora ho trovato casa, appena fuori dal centro spendo 500 euro - spiega -. In 11 anni anni ho cambiato 5 case, il problema è cercare case se si è una famiglia o lavoratori anziché studenti".