Cronometro donne Elite Mondiali ciclismo 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Va in scenaladeidisu strada, che si disputano a Zurigo dal 22 al 29 settembre. Di seguito il programma con glidellatv edella prova contro il tempo che assegna il titolo iridato. Grande attesa per un nuovo capitolo nella sfida tra Chloe Dygert e Grace Brown, il tutto senza dimenticare Lotte Kopecky che pochi giorni fa si è laureata campionessa europea della specialità . L’Italia punta su Vittoria Guazzini e Gaia Masetti, in quella che storicamente è una gara che al femminile ha dato poche soddisfazioni al movimento azzurro. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.