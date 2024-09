Come in un film dell’orrore Con l’ascia terrorizza il paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) La lama deltrascinata sull’asfalto che sprigiona una nuvola di scintille in una mano, i cocci affilati di una bottiglia di vetro nell’altra, gli occhi fissise guardassero qualcosa che però non esiste, le urla. Sembrava una scena tratta da unhorror, tipo quella dello scrittore Jack Torrance che insegue il figlio Danny o la moglie Wendy all’Overlook Hotel in Shining. Invece ciò che è successo l’altra notte a Robbiate non era la sequenza di unhorror: un uomo di 40 anni che impugnava un’accetta e brandiva una bottiglia rotta ha seminato il panico in centro, per poi barricarsi in casa. Sembra stia attraversando un momento difficile a causa di problemi personali e familiari e perché sotto sfratto. Già nei giorni precedenti aveva manifestato segni di squilibrio e comportamenti aggressivi, sfondando la porta di un vicino.