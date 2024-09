CM com – Venezia-Genoa | le formazioni dove vederla in tv o streaming|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-21 14:01:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il, fanalino di coda in Serie A, cerca la prima gioia stagionale ospitando sabato pomeriggio al “Penzo” unreduce da un buon avvio di stagione. Per i lagunari un solo punto fin qui raccolto in quattro gare, mentre il Grifone che veleggia a metà classifica a quota 5 ha ottenuto la sua unica vittoria proprio in trasferta, a Monza a fine agosto. LE ULTIME – Di Francesco deve fare i conti a centrocampo con l’assenza dello squalificato Nicolussi Caviglia, oltre che dell’infortunato Bjarkason. Possibile una chance dal primo minuto per l’altro islandese Ellertson, che dovrebbe far coppia con Oristanio sulla trequarti, con l’arretramento di Busio sulla linea mediana. Indisponibili anche Altare e Duncan, che ha accusato un problema muscolare contro il Milan.