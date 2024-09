ATB e la sostenibilità Installate 10 colonnine per ricaricare i bus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Con l’obiettivo prioritario della tutela dell’ambiente attraverso l’implementazione dei mezzi elettrici, ATB ha messo a punto la miglior soluzione possibile – una best practice - per l’installazione delle 10 innovativedi ricarica elettrica presso il deposito di Via Monte Gleno di Bergamo. Il collaudo arriva al termine di uno studio che ha visto ATB in prima linea nella progettazione di un nuovo modo di pensare struttura, tipologia e posizionamento delledi ricarica all’interno del deposito aziendale.