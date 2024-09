Amici 24 | data di inizio ufficiale i nomi dei primi allievi e nuovo severo regolamento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 22 settembre 2024) Sale l’attesa generale per l’di24 e adesso possiamo affermare che si riparte con la messa in onda su Canale 5 di domenica 22 Settembre 2024 alle ore 14:00. Una prima novità che potrebbe non piacere ai telespettatori è la durata della puntata domenicale: nella 24esima edizione infatti terminerà mezz’ora prima del previsto, ossia alle 16:00. Intanto emergono ideiragazzi che avrebbero superato i provini mentre la produzione diha stilato unche sarà imposto ai ragazzi una volta entrati in casetta. Scopriamo insieme queste novità24: i possibilifigli d’arte24 potrebbe accogliere due figli d’arte nella sua classe. Si parla, infatti, di Ilan, figlio di Gabriele Muccino, il quale si sarebbe presentato ai casting riuscendo a superare istep.