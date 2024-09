Scippo violento in strada Coltello al volto e via la borsa Donna nel mirino per 50 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Aggredita in, minacciata con une gettata a terra per strapparle la borsetta. La vittima è unadi 54 anni, che era a piedi nella zona di via Parini a Vigevano, nel pomeriggio di mercoledì. Non ha chiamato subito i soccorsi sul posto, riuscendo immediatamente a rialzarsi da terra e rendendosi conto solo dopo che era rimasta ferita e che era meglio farsi visitare al pronto soccorso, dove s’è recata in autonomia. Ha riportato per fortuna contusioni solo lievi, per una prognosi di un paio di giorni. Ed è poi andata a denunciare l’accaduto ai carabinieri, dopo che ormai erano passate circa 24 ore. Ha riferito di essere stata avvicinata da due uomini, sconosciuti. Uno le ha mostrato un, minacciandola. L’altro le ha afferrato la borsetta, strappandogliela con violenza e facendola quindi cadere a terra.