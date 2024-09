Roma Il Colosseo si illuminerà per la campagna Accendi d’Oro accendi la speranza

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilsicon un nastro dorato per portare un messaggio dia tutti i bambini malati di cancro e alle loro famiglie. È l’iniziativa di Peter Pan ODV – organizzazione di volontariato che accoglie i bambini malati di cancro in cura negli ospedalini e le loro famiglie – per celebrare il Settembre, mese dedicato alla sensibilizzazione sui problemi e i diritti dei bambini e degli adolescenti con tumori e sull’impatto della malattia sulle famiglie. In Italia, ogni anno, si ammalano 2.200 bambini e adolescenti, per fortuna il 70% guarisce, ma il 19,5% deve recarsi in regioni diverse dalla propria per curarsi.