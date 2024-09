Promozione Una buona Jesina non va oltre l’1-1 col Vismara

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 21 settembre 2024) I leoncelli conducono la gara ma, poco incisivi sotto porta, vengono puniti nell’unica occasione da gol dei pesaresi, comunque ben ordinati. Le reti sono di Tittarelli e Morani 21 settembre 2024 – Latorna al “Carotti”, ancora tristemente deserto, per la terza giornata di campionato. Leoncelli con Lapi al centro della difesa dal primo minuto, e Cordella che parte ancora dalla panchina. Le due squadre al centro del campo nel minuto di raccoglimento per ricordare il campione Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre scorso Ospite di turno, ilPesaro di mister Fulgini, ancora imbattuta con 4 punti in classifica. Al 2’ minuto ci prova subito Tittarelli che, sull’uscita dell’estremo difensore ospite Melchiorri, disturbato anche da un difensore, conclude di testa a lato. All’11 bella conclusione di Nacciarriti, che Melchiorri devia in angolo.