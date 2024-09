Porto Recanati e Porto Potenza strade allagate e smottamenti | un’altra notte di passione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Macerata, 21 settembre 2024 – Ore di lavoro per la Protezione civile e i vigili del fuoco a, che sono intervenuti venerdìe ieri mattina per ripulire la Statale 16, chiusa al traffico per via dei continui allagamenti causati dalle forti piogge. Dopo mezza, i pompieri e i volontari del gruppo comunale sono accorsi nel tratto all’altezza del Dublin Pub, perché l’acqua impediva il passaggio delle auto. Con una pompa idrovora è stata messa in sicurezza la carreggiata. Sempre nei pressi della Statale, gli uomini della Protezione civile hanno pure aiutato i residenti a ripulire abitazioni e scantinati allagati. Le operazioni sono continuate in mattinata e i volontari si sono recati nei garage sotterranei di piazza del Borgo.